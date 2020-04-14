ABD ve Rusya arasında tıbbi ekipman diplomasisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, talep edildiği durumda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan ABD'ye daha fazla tıbbi ekipman gönderebileceklerini söyledi.

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Rus ve yabancı gazetecilerle ilk kez video konferans yoluyla konuşan Lavrov, Koronavirüsl'e mücadele için istenirse, Rusya’nın ABD’ye daha fazla ekipman göndermeyi düşüneceğini ifade etti.