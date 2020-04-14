ABD ve Rusya arasında tıbbi ekipman diplomasisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, talep edildiği durumda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan ABD'ye daha fazla tıbbi ekipman gönderebileceklerini söyledi.
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Rus ve yabancı gazetecilerle ilk kez video konferans yoluyla konuşan Lavrov, Koronavirüsl'e mücadele için istenirse, Rusya’nın ABD’ye daha fazla ekipman göndermeyi düşüneceğini ifade etti.
Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e salgınla mücadele için malzeme göndermeye hazır olduklarını söylediğini aktardı.
ABD'de kaydedilen yeni tip Koronavirüs vaka sayısı 582 bini aşarken Rusya'da da vaka sayısı 21 bin olarak kaydedildi.