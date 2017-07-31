ABD ve Japonya'dan Kuzey Kore'ye karşı ortak karar

Kuzey Kore'nin bir ay içinde ikinci kez kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirmesinin yankıları sürüyor. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin Cuma günü yapılan denemeyle ABD'de New York dahil birçok kenti füzeyle vurabilecek kapasiteye ulaştığını belirtmişti.

Kuzey Kore ile gelişmeler nedeniyle bir telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Pyongyang yönetimine karşı gerekli adımların atılması konusunda anlaştı.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmeye dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, iki lider, Kuzey Kore'nin; ABD, Japonya, Güney Kore ve diğer ülkeler için "ciddi ve giderek artan boyutta bir direkt tehdit hâlini aldığı" hususunda fikir birliğine vardı.

Açıklamada, Trump ve Abe'nin Kuzey Kore üzerindeki hem ekonomik hem de diplomatik baskıyı artırmaya ve diğer ülkeleri de bu doğrultuda teşvik etmeye karar verdiği ifade edildi.

Görüşmede Trump ayrıca, ABD'nin Japonya ve Güney Kore'yi herhangi bir saldırıdan korumak için "tüm imkânlarını kullanacağına" dair verdiği sözü yineledi.

Abe: Kuzey Kore barışçıl çabaları ayaklar altına aldı

Japonya Başbakanı Abe ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın harekete geçilmesi konusundaki görüşüne katıldığını" söyledi. Abe, "Kuzey Kore'nin uluslararası düzeyde barışçıl adımlar atılması yönündeki çabaları ayaklar altına aldığını ve gerginliği tek taraflı olarak tırmandırdığını" belirtti.

Abe Çin, Rusya ve uluslararası toplumun geri kalanının gerçekleri ciddiye alması ve Kuzey Kore üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore ilk kıtalararası balistik füze denemesini 4 Temmuz'da gerçekleştirmişti. 28 Temmuz'daki denemeyi bizzat yöneten Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, bunun Washington'a "ciddi bir uyarı” olduğunu ve saldırı girişimi halinde ABD'nin yıkımdan azade olamayacağını belirtmişti.

ABD'den gövde gösterisi

Kuzey Kore’nin füze denemesine yanıt olarak ABD Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik bombardıman uçakları Cumartesi günü Kore Yarımadası üzerinde uçuş yaptı. ABD'nin Guam adasındaki hava üssünden havalanan bombardıman uçaklarına, tatbikat sırasında Japon ve Güney Kore savaş jetleri de eşlik etti. ABD ertesi gün de Kore Yarımadası'na yerleştirmeyi planladığı füze önleme sistemini başarıyla test ettiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore gerginliği ile ilgili olarak düzenlenen olağanüstü oturumda konuşan ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise müzakere için tanınan zamanın sona erdiğini ve artık beklemenin anlamı olmadığını söyledi. Haley, Kuzey Kore üzerindeki baskıyı önemli bir ölçüde artırmayacak yeni bir BM kararının değeri olmayacağını savundu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AFP/CÖ/HS