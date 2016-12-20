ABD ve İran temsilcilikleri Karlov cinayetinin ardından kapatıldı

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından, ABD ve İran'ın Türkiye'deki büyükelçilikleri, ülkedeki bazı temsilciliklerinin Salı günü kapalı olacağını açıkladı.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ankara'daki büyükelçilik ile İstanbul ve Adana'daki konsoloslukların işlem yapmayacağı, vize başvurusu randevularının ise ileri tarihlere alınacağı belirtildi.

Andrey Karlov'a yapılan suikastten saatler sonra Büyükelçilik önünde silahını ateşleyen şahıs, çevresinde bulunan polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

Hürriyet gazetesinin haberinde, şüphelinin polis aracına bindirilirken, "Allah'a yemin ederim. Bizimle oynamayın" diye bağırdıği belirtilmişti.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği de internet sitesinden yazılı bir açıklama yaparak, İstanbul, Erzurum ve Trabzon'daki başkonsoloslukların Salı günü kapalı olacağını duyurdu. Ancak açıklamada temsilciliklerin neden kapalı olacağı belirtilmedi.

ABD ve İran Büyükelçilikleri, yaptıkları yazılı açıklamalarla Karlov'un Pazartesi akşamı öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili kınama mesajları yayınlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin açıklamasında, "Amerika Birleşik Devletleri, bugün Ankara'da Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'a karşı gerçekleştirilen suikasti kınamaktadır. Düşüncelerimiz ve dualarımız, sevdikleri, Rus halkı ve bu saldırıda yaralanan diğer kişilerle birlikte" ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada, "Aynı zamanda tüm diplomatların dünyanın farklı yerlerinde kendi uluslarını güvenli ve emniyetli biçimde ileriye taşıma ve temsil etme hakkına da bir saldırı olan bu alçakça saldırıya yönelik soruşturmalarında Rusya ve Türkiye'ye yardıma hazırız" denilmişti.

İran Büyükelçiliği'nin "saldırıyı canice ve insanlık dışı" olarak tanımlarken, resmi yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu cinayet ve son zamanlarda Türkiye, Suriye ve Irak'deki acı terörist olaylar, halklar ve devletler arasındaki birlik ve dayanışmanın, terörizm ve aşırıci akımlarla amansız mücadelenin, iyi ve kötü terörist ayrımı gözetmeksizin yapılmasının zaruretini bir kez daha göstermiştir."