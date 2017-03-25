ABD ve İngiltere uçuşlarında dizüstü bilgisayar yasağı yürürlüğe girdi

Türkiye ile bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden ABD ve İngiltere'ye uçuşlarda, cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabinde taşınması yasağı yürürlüğe girdi.

Amerikalı ve İngiliz yetkililer, yasağın bu cihazların içinde patlayıcı taşınabileceği endişesiyle getirildiğini söylüyor.

ABD'nin yasakları Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten dokuz havayolu şirketi kapsıyor. Bu havayolu şirketleri ABD'ye günde toplam yaklaşık 50 sefer düzenliyor.

THY ve Emirates, biniş kapısına kadar yolcularına bilgisayarlarını kullanmasına izin veriyor. Uçağa binmeden önce görevlilere teslim edilen cihazlar, özel bagajlarla taşınıyor.

İngiltere'nin yasak kararı da Türkiye, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, ve Lübnan'a yönelik.

Yasak kapsamında boyu 16 eni 9.3 cm'den büyük cihazlar kabine alınmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İngiltere'ye yasağın bir an önce kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

ABC İç Güvenlik Bakanlığı yasak kararına son iki yıl içinde havaalanı ve uçaklara düzenlenen saldırıları gerekçe gösterdi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, AB'nin güvenlik uzmanlarının gelecek hafta bu yasakları ele alacağını yazdı. İngiltere kararı alırken Avrupa Komisyonu'na danışmamıştı.

Havacılık uzmanları, yasağın havayolu şirketlerini maddi kayba uğratabileceğini söylüyor.