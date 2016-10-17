ABD ve İngiltere: Halep'e saldırılar sürerse ekonomik yaptırımlar genişleyecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya hükümetine Halep'e hava saldırılarını sürdürmesi halinde "yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacakları" uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Suriye krizini konuşmak için geldiği Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile ortak bir basın açıklaması yaparak "Rusya'nın bu savaşın siyasi bir çözüm olmadan bitemeyeceğini anlaması gerektiğini" söyledi.

Suriye'nin Halep kentinde yaşananları "insani felaketlerin en büyüğü" diye tanımlayan ABD Dışişleri Bakanı, daha önce de Rusya ve Suriye yönetimlerine savaş suçları soruşturması açılması gerektiğini söylemişti.

ABD bu ayın başında, Moskova'nın Suriye'deki ateşkes konusunda taahütlerine uymadığı gerekçesiyle, Suriye'de barışı sağlamak amacıyla Rusya ile yürütülen müzakelerin askıya alındığını açıklamıştı.

Müzakerelerin durdurulmasının ardından, Rusya ve Suriye hükümetinin Halep'teki hava saldırıları artarak sürüyor.

Kerry ile ortak basın toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ise, "Çatışmasızlığın sağlanması, yani Cenevre'deki görüşmelere geri dönülmesi gerekli" dedi.

Johnson, "Bu gibi suçlar, gün gelir faillerini bulur ve şimdi bunu düşünmeye başlamalılar" dedi.

Johnson, taraflara "baskının sürdürülmesi için" düşünülen bazı ek yaptırımların Suriye hükümeti ve destekçilerini de kapsayabileceğini söyledi. Uzmanlara göre, Suriye hükümetine yönelik hâlihazırdaki yaptırımlar ise, şu ana kadar pek de etkili olmadı.

Kerry, Suriye'de barışçıl bir çözüm için "çatışmasızlığın koşulsuz olarak uygulanması ve ardından müzakere masasına geri dönülmesi" gerektiğini belirtti.

Ancak Cenevre ve Lozan'daki barış müzakerelerinin sonuç vermemesi, Londra görüşmeleri için beklentileri de azalttı.

Rusya ve ABD, Cumartesi günü İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleşen ve Türkiye, İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerin de yer aldığı barış görüşmelerine katılmıştı.

Ancak beş saat süren Lozan'daki müzakerelerden, Halep'teki hava saldırıları ya da kuşatma altındaki bölgelere yardım gönderilmesi konusunda tatmin edici kararlar çıkmamıştı.

Diplomatik görüşmelerin ise devam edeceği belirtiliyor.

Suriye hükümeti ve muhalifler arasında bölünmüş durumda olan Halep kenti 7 gün süren "çatışmasızlığın" ardından, hükümet güçleri ve Rus uçaklarının ağır bombardımanı altına girmişti.

Suriye hükümetinin kuşatması altındaki ve muhaliflerin kontrolündeki Halep'in doğusunda yaklaşık 250 bin sivilin olduğu tahmin ediliyor.

Yardım kuruluşları, sivillere yardım stoğunun ulaştırılması için 72 saatlik çatışmasızlığın sağlanması çağrısı yapıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de, Halep'teki durumu "cehennem" olarak nitelemiş ve kentte birçok sivilin "günde bir öğün bile yiyemediğini" ve Haleplilerin "zar zor hayatta kaldığını" açıklamıştı.