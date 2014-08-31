‘ABD ve İngiltere de Türkiye’yi dinledi’

Der Spiegel'de yer alan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Ankara'daki Türk hükümeti

hakkında bilgi topladığını yazdı.

Kaynak olarak ise ABD eski gizli servis çalışanı Edward Snowden'ın

ifşa ettiği 2007 yılına ait çok

gizli NSA belgeleri gösterildi.

Dergide, Washington'daki Türk Büyükelçiliği ve New

York'ta bulunan BM nezdinde Türkiye Daimi

Temsilciliği'nin de dinlendiği kaydedildi.

İngiltere'nin ise ülkenin enerji sektörüyle ilgilendiği ifade

edildi.

ABD ile ortaklık

Öte yandan, Türkiye'nin ABD ile ortak izleme faaliyetlerinde bulunduğu da yazıldı. Buna göre,

Amerikalılar Türkiye'ye PKK ile mücadelede bilgi sağladı.

Der Spiegel bu bilgi akışının sayısız PKK yöneticisinin öldürülmesini ya da tutuklanmasını

sağladığını

belirtti. Türkiye'nin ise bunun karşılığında Rusya ve Ukrayna'ya yönelik bilgi verdiği yazıldı.