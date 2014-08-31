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Dünya
Deutsche Welle

‘ABD ve İngiltere de Türkiye’yi dinledi’

Alman Der Spiegel dergisine göre, ABD ve İngiltere de Türkiye’yi dinledi. Washington’daki Türk Büyükelçiliği de dinlenen kurumlar arasında.

31 Ağustos 2014 16:47

Der Spiegel'de yer alan haberde, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Ankara'daki Türk hükümeti
hakkında bilgi topladığını yazdı.

Kaynak olarak ise ABD eski gizli servis çalışanı Edward Snowden'ın
ifşa ettiği 2007 yılına ait çok
gizli NSA belgeleri gösterildi.

Dergide, Washington'daki Türk Büyükelçiliği ve New
York'ta bulunan BM nezdinde Türkiye Daimi
Temsilciliği'nin de dinlendiği kaydedildi.

İngiltere'nin ise ülkenin enerji sektörüyle ilgilendiği ifade
edildi.

ABD ile ortaklık

Öte yandan, Türkiye'nin ABD ile ortak izleme faaliyetlerinde bulunduğu da yazıldı. Buna göre,
Amerikalılar Türkiye'ye PKK ile mücadelede bilgi sağladı.

Der Spiegel bu bilgi akışının sayısız PKK yöneticisinin öldürülmesini ya da tutuklanmasını
sağladığını
belirtti. Türkiye'nin ise bunun karşılığında Rusya ve Ukrayna'ya yönelik bilgi verdiği yazıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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