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Dünya

ABD ve Fransa'dan nükleer füze denemeleri yapan İran'a tepki

İran'ın resmi haber ajansı Devrim Muhafızları'nın balistik füze denemelerinde bulunduğunu açıkladı

08 Mart 2016 23:24

İran'ın nükleer başlık taşıma kapasiteli füze denemeleri gerçekleştirdiğine yönelik raporlara ABD ve Fransa'dan sert tepki geldi. Fransız yetikililerin, İran'ın bu alandaki çalışmalarını BM tarafından yasaklandığına vurgu yaptığı belirtilirken Beyaz Saray'ın raporları incelemekte olduğunu ancak denemenin Tahran'la varılan nükleer anlaşmayı bozmadığı ifade edildi.

CNN Türk'ün haberine göre, İran'ın balistik silah programı Avrupa ve Amerika'dan tepki çekmeye devam ediyor. Fransız yetkililer İran'ın füze denediğine dair raporlara sert tepki verdi. İran'ı uyaran Fransız yetkililer endişelerini dile getirdi. Reuters'a konuşan yetkili; "İran'ın nükleer kapasiteli füzeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İran'ın bu alanda yapacağı çalışmalarını yasaklayan 2231 numaralı kararına aykırılık taşıyor" ifadelerini kullandı.

 

ABD'den sert uyarı

 

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da İran'ın füze denemelerinde bulunmasına dair açıklamalar geldi. Bakanlık Sözcüsü Mark Toner, konunun yakından takip ediliğini ifade ederken, raporların doğrulanması halinde konunun BMGK gündemine taşınacağı uyarısında bulundu.

 

İran doğruladı

 

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları'nın orta ve kısa menzilli balistik füze denemelerinde bulunduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları'nın hava kuvvetlerinin başında bulunan General Emir Ali Hacızade yaptığı açıklamada füze denemelerinin "İran'ın kendisine yönelik tehditlere karşı gücünü göstermek için" yapıldığını belirtti. 

 

Beyaz Saray'dan açıklama

 

İran'ın füze denemesi hakkında Beyaz Saray'dan ortamı yumuşatacak bir açıklama yapıldı. Sözcü Josh Earnest, Beyaz Saray'ın raporları incelemekte olduğunu ancak denemenin Tahran'la varılan nükleer anlaşmayı bozmadığını ifade etti.

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