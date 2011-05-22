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Dünya

ABD VE FRANSA KINADI CUBA (A.A)

22 Mayıs 2011 19:35

-ABD VE FRANSA KINADI CUBA (A.A) - 22.05.2011 - ABD ve Fransa Sudan'da, Kuzey Sudan ordusunun, Kuzey ile Güney Sudan sınırında yer alan Güney Sudan'daki Abyei eyaletinin başkenti olarak kabul edilen Abyei kasabasını ele geçirmesini kınadı. Amerikalı yetkililer, Kuzey ordusunun kasabadan çıkmasını isterken, Fransız yetkililer ise, işgalin Kuzey ile Güney arasında imzalanan barış anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Sudan'da, 1983 yılında başlayan ikinci iç savaş 2005 tarihinde Güney ve Kuzey arasında imzalanan Kapsamlı Barış Anlaşması ile sona ermişti. Güney Sudan hükümeti de, kasabanın Kuzey ordusu tarafından işgalinin "yasadışı" olduğunun altını çizerek, Kuzey ordusunun bir an önce işgale son vermesi için çağrıda bulundu. Güney Sudan, bölgede son günlerde meydana gelen çatışmaların ülkeyi yeniden iç savaşa sürükleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Kuzey Sudan ordusu, dün şiddetli çatışmalar sonucu Abyei'nin kontrolünü ele geçirmişti.

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