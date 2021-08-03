ABD ve Birleşik Krallık: Taliban sınır kasabasında onlarca Afgan sivili katletti

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Afgan güçleri, Taliban'ın ilerlemesi sırasında ilk defa büyük bir şehrin düşmesini önlemek için savaşırken, ABD ve Birleşik Krallık, Taliban'ı Kandahar'ın bir sınır kasabasında "sivilleri katletmekle suçladı.

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Spin Boldak'ta birçok insanın öldürüldüğünü belirten ABD ve Birleşik Krallık Afganistan büyükelçilikleri, "Taliban intikam için onlarca sivili katletti. Bu cinayetler, savaş suçu kapsamına girebilir" şeklinde Twitter paylaşımlarında bulundular.

Büyükelçilikler, Taliban'ın militanlarının işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini söylediler ve "Eğer şimdi savaşçılarınızı kontrol edemiyorsanız; gelecekte ülke yönetmekle işiniz olamaz" ifadelerini kulladılar.

Taliban'ın Doha'daki müzakere ekibinden Suhail Şahin Reuters'a yaptığı açıklamada suçlamaların "temelsiz iddialar" olduğunu ifade etti.

ABD ve Birleşik Krallık, Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nun açıklamasından sonra kınamalarda bulundu.

Komisyon'un raporunda, "Spin Boldak bölgesini aldıktan sonra Taliban eski ve mevcut hükümet yetkililerini tespit edip onları kovaladı; çatışmada muharip rol almamış bu insanları öldürdü" denildi. Kasabada en az 40 kişinin öldürüldüğü belirtildi.