ABD ve Avrupa Hodorovski cezasına tepkili

T24- Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın eski dev petrol şirketi Yukos'un sahibiyken, yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atılan Mihail Hodorkovski'nin cezasına, 6 yıl daha eklenmesini eleştirdi.



Vladimir Putin'in devlet başkanlığı sırasında servetini muhaliflerin hizmetine sunmasının ardından yolsuzluk ve vergi kaçırma suçlamasıyla sekiz yıl hapse Hodorkovski, zimmetine para geçirme ve kara para aklama suçlarından 2017 yılına kadar hapiste kalacak.



Amerika Birleşik Devletleri yeni cezanın, Rus hukuk sisteminin kötüye kullanılmasının bir örneği olduğunu savundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise kararın kendisini "hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.



"Siyasetin etkisi"







Merkel ayrıca, kararda siyasetin etkisinin olabileceğini de belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise, kararın kendisini Rus hukuk sistemi açısından kaygılandırdığını söyledi ve Rusya'yı hukuku ayrımcılık yapmadan uygulamaya çağırdı.

Rusya bu son eleştirilere henüz yanıt vermedi ancak davanın görüldüğü günün ardından Batılı ülkeleri davayı etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.

İşadamını hafta başında suçlu bulan mahkeme hapis cezasının süresini dün açıklamıştı.

Hodorkovski'nin avukatı cezanın aşırı sert olduğunu belirtti ve Başbakan Vladimir Putin'i suçladı.

Putin Hodorkovski'yi cezaevinde kalması gereken bir hırsız olarak nitelemişti.

Hapis cezasını Sibirya'da çekmekte olan 47 yaşındaki Hodorkovski, Rusya hükümetinin büyük miktarda vergi talebinin kendisine karşı sürdürülen siyasi kampanya ile ilişkili olduğunu ileri sürmüştü.

Muhalifler, hükümetin Hodorkovski'yi siyasi amaçlarla, tutabildiği kadar cezaevinde tutmak istediğini savunuyorlar.

Tüm malvarlığı satılan Yukos'un son gayrimenkul varlıkları da pek bilinmeyen bir Rus şirketi olan Prana tarafından yaklaşık 4 milyar dolar ödenerek satın alınmıştı.