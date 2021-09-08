ABD ve Almanya liderliğinde, 20 ülke Taliban'la işbirliğini görüşecek

T24 Dış Haberler

ABD ve Almanya dışişleri bakanları, Taliban'la iş birliğinin ele alınacağı 20 ülkelik bir sanal konferans düzenleyecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Alman mevkidaşı Heiko Maas'ın başkanlık edeceği toplantı, dün Taliban'ın 'geçici hükümeti'ni duyurmasının ardından yapılacak. Taliban, Batı'nın "kapsayıcı bir hükümet" çağrısına karşı çoğunluğu Peştunlardan oluşan ve tamamı erkek olan bir hükümet açıkladı. Açıklananlar arasında ilk Taliban rejiminde görev yapmış, ABD ile Birleşmiş Milletler'in terörist listelerinde yer alan isimler de var.

The Guardian'ın aktardığına göre konferansta Taliban'la iş birliğinin şartları görüşülecek. Koşulan şartlar arasında Taliban'ın ülkeden ayrılmak isteyen Afganlara çıkış hakkı vermesi, kadın haklarının korunması ve yardım çalışanlarının korunması olacağı belirtildi.

Toplantıda insani yardımın da ele alınması bekleniyor. BM, bu hafta yaptığı açıklamada Taliban hükümetinin çökmenin eşiğinde olduğunu belirtmişti.

Blinken, toplantıdan önce Katar'dan Almanya'ya uçup Kabil'den tahliye edilen Afganlar için bir işleme merkezi olarak kullanılan Ramstein Hava Üssü'ne gidecek.