ABD ve Afgan ordusu askerleri çatıştı: 5 ölü

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Seyd Abad ilçesinde meydana gelen çatışmanın, Afgan ordusu askerleriyle uluslararası güç askerleri arasında yaşanan bir “yanlış anlama” sonucu çıktığı bildirildi.

Vardak vilayet yönetimi sözcüsü Şahidullah Şahid, anlaşıldığı kadarıyla olayın, Amerikan askerlerinin militanlarca açıldığı sanılan bir havan topu ateşine maruz kalması üzerine başladığını belirtti.

Şahid çatışmanın, kendilerine yakındaki bir Afgan askeri kontrol noktasından ateş açıldığını sanan Amerikan askerlerinin buraya ateş açması üzerine, kontrol noktasındaki askerlerin buna karşılık vermesi üzerine çıktığını kaydetti.

Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü'nden (ISAF) yapılan açıklamada ise çatışmanın, “bir Amerikan askeri ile ABD 'li sivil meslektaşının öldürülmesi üzerine Afganistan ordusu ile Amerikan askerleri arasında geçen kısa bir konuşmanın ardından çıktığı” belirtildi. Açıklamada 3 Afgan askerinin bu konuşmanın ardından çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybettiği ifade edildi.

Son olayla birlikte ABD'nin, 7 Ekim 2001'de Afganistan'ı işgal etmesiyle başlayan savaşta hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin sayısı 2 bine çıktı.