ABD ve AB'den Rusya'ya gözaltı kınaması

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen protestolarda muhalif lider Alexei Navalny’le birlikte yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. AB ve ABD tutuklamaları sert bir şekilde kınayarak barışçıl eylemcilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre Tverskaya caddesinde gerçekleşen protestolara 7-8 bin kişi katıldı. Gösterilerde yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. AB eylemcilere Rusya anayasasında da tanınan ifade özgürlüğünün çiğnendiğini de vurgulayarak hükümete gözaltına alınan yüzlerce kişinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, Navalny’nin tutuklandığını duyunca rahatsız olduklarını belirterek barışçıl eylemcilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Navalny’den adaylık sinyali

Rusya’da seçimlerden bir sene önce Alexei Navalny liderliğindeki muhalifler yolsuzlukları protesto etmek için Tverskaya caddesinde toplandı. Dün yapılan protestoların 2011-2012 döneminden sonraki en geniş katılımlı eylemlerden biri olduğu söyleniyor. Eylemler, Saint Petersburg, Vladivostok, Novosibirsk ve Tomsk gibi şehirlere de sıçradı. Alexei Navalny devlet teşebbüslerinde yapılan yolsuzluklarla ilgili iddiaları gündeme getirmesiyle tanındı. Navalny, kendisinin de hissedarı olduğu Rosneft, Gazprom, Gazprom Neft, Lukoil, ve Surgutneftegaz gibi kuruluşlardaki kara delikleri sorgulamasıyla ve Putin’in mensubu olduğu Birleşik Rusya Partisi mensuplarını hırsızlık ve dolandırıcılıkla suçlamasıyla tanındı. Navalny, geçen yıl 2018 seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü açıklamıştı.