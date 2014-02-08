ABD vatandaşı çalışma kampına geri döndü

Kuzey Kore'de hükümeti devirmeye çalışmaktan suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına mahkum edilen ABD vatandaşı Kenneth Bae'nin, çalışma kampına geri gönderildiği açıklandı.

Bae'nin Seattle kentinde yaşayan kız kardeşi Terri Chung, geçen yıl Ağustos ayında 22 kilo veren ağabeyinin tutuklu bulunduğu çalışma kampından hastaneye kaldırıldığını hatırlatarak, Dışişleri Bakanlığından aldıkları bilgiye göre ağabeyinin 20 Ocak'ta yeniden ağır çalışma koşullarının olduğu kampa gönderildiğini kaydetti.

Chung, ağabeyinin basın toplantısı düzenlediği aynı gün kampa gönderildiğini ve haftada 6 gün çalıştırıldığını belirtti. Bae, kendi talebi üzerine düzenlediği basın toplantısında, ABD hükümetinin serbest bırakılmasının sağlanması için elinden gelenin en iyisi yapacağını umut ettiğini söylemişti.

Japonya'da yayınlanan Pyongang yanlısı Choson Sinbo gazetesinin haberine göre, ABD'li bir temsilcinin bu ayın sonunda Bae'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki ise söz konusu ziyaret konusunda yorum yapmazken, ABD'nin Kuzey Kore'deki insan hakları konularıyla ilgili bir temsilci gönderilmesi konusunda uzun süreden bu yana öneride bulunduğunu belirtti.

Kuzey Kore'de tur operatörlüğü yaptığı sırada Kasım 2012'de tutuklanan 45 yaşındaki Bae, Kuzey Kore hükümetine karşı yıkıcı eylemlerde bulunmak suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmişti.