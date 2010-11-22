-ABD UZAYDAN DİNLEYECEK ANKARA (A.A) - 22.11.2010 - ABD, dün uzaya "çok gizli" casus uydu fırlattı. Amerikan Ulusal İstihbarat Kurumu (NRO), Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssünden insansız dev Delta 4 roketiyle fırlatılan uydunun, "dünyanın en büyük uydusu" olduğunu bildirdi. ABD'nin "dinleme kapasitesini artırması" beklenen uydunun başarıyla fırlatılmasının ardından Tuğgeneral Ed Wilson yaptığı açıklamada, bu uydunun ulusal savunma için NRO'nun yaşamsal öneme sahip kaynaklarını arttıracağını söyledi. ABD'nin en güçlü sıvı yakıtlı ve Dünya'nın yörüngesine 24 ton ağırlığında yük taşıyabilen 72 metre uzunluğundaki Delta 4 füzesiyle atılan çok gizli casus uyduyla ilgili başka ayrıntı verilmedi.