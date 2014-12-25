ABD: Ürdün uçağı IŞİD tarafından düşürülmedi

ABD, Suriye'de düşen Ürdün askeri uçağının IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) militanları tarafından düşürülmediğini açıkladı.

Uçak, IŞİD'in denetimindeki bir bölgede düşmüş, uçağın pilotu ise IŞİD militanları tarafından ele geçirilmişti.

IŞİD militanları uçağı kendilerinin düşürdüğünü belirtmişti.

ABD'den yapılan açıklamada ise 'ortadaki kanıtların açık olarak bunun doğru olmadığını işaret ettiği' belirtildi.

Ürdün, Suriye'deki IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarını gerçekleştiren ABD öncülüğündeki koalisyonun dört Arap üyesi ülkeden biri.

Bu, Suriye'deki hava saldırılarının başlamasından bu yana IŞİD denetimindeki bölgede kaybolan ilk uçak.

IŞİD militanları pilotun ele geçirildiğini gösteren fotoğraflar paylaşmışlardı.

Pilotun esir alındığı bilgisi teyit edildi

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada 'uçağın pilotunun esir alındığı bilgisi teyit edildi'.

Açıklamada uçağın düşmesinin nedenine dair bilgi verilmedi.

Irak Şam İslam Devletigün içinde Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kenti yakınlarında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağını ısı güdümlü füze ile düşürdüğünü duyurmuştu.

Ürdün, 26 yaşındaki pilot Muaz Safi El-Kesasibe'nin IŞİD militanlarının elinde olduğunu doğrulamıştı.

Yapılan açıklamada, "Suriye'de koalisyonun hava operasyonunda görev alan pilotlarından birinin kaçırıldığı ve pilotun güvenliğinden IŞİD'in sorumlu olduğu" belirtilmişti.

Örgütün Rakka'daki kolu bazı cihatçı internet sitelerinde pilota ait olduğu öne sürülen fotoğrafları yayımlamıştı.

Fotoğrafta Muaz Safi El-Kesasibe bir militan tarafından tutularak götürülüyor. Etraflarındaki militanların da silahlı ve yüzlerinin örtülü olduğu görülüyor.

Ayrıca göle düşen pilot El-Kesasibe'nin militanlar tarafından çıkarıldığı, ayakta durabildiği ancak ağzından kan geldiği anlaşılıyor.

Altı yıldır Ürdün Kraliyet Hava Güçleri'nde pilot olan Teğmen El-Kesasibe'nin babası IŞİD militanlarına çağrıda bulunarak, "Allah kalbinize acıma duygusu versin, oğlumu serbest bırakın" dedi.