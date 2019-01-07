ABD unsurları Menbiç'te devriyelerini sürdürüyor

Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD Menbiç'teki devriyelerine devam ediyor. Devriyede, ABD bayrağı taşıyan zırhlı araçların peş peşe ilçe merkezindeki sokaklarda dolaştığı görülüyor.

Menbiç mutabakatı uyarınca Türkiye ve ABD, 1 Kasım'dan bu yana 10 ortak devriye gerçekleştirdi. Faaliyetin sonuncusu 5 Ocak'ta yapıldı.



Suriye'deki son durum ve ABD'nin askerlerini çekme kararı, Ankara'da temaslarda bulunmaya hazırlanan ABD heyetinin gündeminde.



Heyette, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin IŞİD'le mücadele özel temcilsisi James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford yer alıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Çekilmenin ilk etapta 30 gün içinde yapılmasını istese de, ABD Başkanı Trump daha sonra sürecin yavaş işleyeceğini söylemişti.