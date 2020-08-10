ABD üniversitesinden Koronavirüs günlerinde seks tavsiyeleri; Maske takın, yaratıcı olun ve ellerinizi yıkayın

Tüm dünyada Koronavirüs pandemisi sırasında yeni eğitim öğretim yılında nasıl uygulamaların yürürlükte olması gerektiği tartışılırken, ABD'deki Georgia Üniversitesi'nin kampüse dönecek öğrencilerine gönderdiği yönergelerdeki seks ile ilgili tavsiyeler sosyal medyada gündem oldu.

Üniversite, öğrencilerine e-posta yoluyla gönderdiği yönergelerde seks sırasında maske takılmasını önerdi.

Üniversite, öğrencilerine öpüşmekten kaçınmalarını ve "yüz yüze teması azaltmak için seks pozisyonlarında yaratıcı olmalarını" da önerdi.

Tavsiyeler arasında "En güvenli seks partneriniz kendinizsiniz" ve "seks yaptığınız kişi sayısını sınırlandırın" ifadeleri yer alırken, öğrencilere sevişme öncesi ve sonrasında ellerini 20 saniye yıkamaları söylendi.

Virüsün daha önce sperm ve dışkıda bulunduğuna dair araştırmalar olduğunu hatırlatan Georgia Üniversitesi'nin sağlık birimi, Koronavirüs günlerinde seks hakkında bilinmeyen çok şey olduğuna dikkat çekerek koruma kullanılmasını önerdi.