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Dünya
Deutsche Welle

ABD UNESCO’dan çekiliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin kısa adı UNESCO olan BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü üyeliğinden çekileceğini açıkladı. ABD karara gerekçe olarak örgütün "İsrail karşıtı" tutumunu gösterdi.

12 Ekim 2017 20:09

ABD Dışişleri Bakanlığı 31 Ekim 2018’de UNESCO’dan ayrılma kararı aldıklarını ve bu kararı UNESCO Direktörü Irina Bokova’ya ilettiklerini açıkladı. Buna göre ABD UNESCO üyeliğinden ayrılacak ancak örgütte “daimi gözlemci” statüsünde kalmaya devam edecek.

İsrail karşıtı tutuma tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, UNESCO’nun İsrail karşıtı tutumunun ABD’de endişe uyandırdığı ve örgütte yapısal bir reforma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

ABD 2011’de UNESCO Filistin’i tam üye olarak kabulünün ardından örgüte üyelik aidatlarını durdurma kararı almıştı.

ABD’li yetkililer kararın Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından alındığını ve başka ülkelerle müzakere edilmediği, ABD hükümetinin kendi içinde aldığı bir karar olduğunu kaydetti.

UNESCO'dan açıklama

UNESCO ise ABD'nin örgütten ayrılma karar sonrası resmi bir açıklama yayınladı. Açıklamada ABD’nin UNESCO’dan çekilmesinden derin üzüntü duyulduğu ve kararın hem UNESCO için hem de Birleşmiş Milletler ailesi için bir kayıp olduğu belirtildi.

AP/DW/ÖFŞ/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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