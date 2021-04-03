ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine uygulanan yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Trump yönetminin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

Biden, bu yaptırımların uygulanmasına imkan sağlayan 13928 numaralı başkanlık kararnamesini de yürürlükten kaldırdığını duyurdu.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı, Tamamlayacılık ve İş Birliği Bölümü Direktörü Phakiso Mochochoko, ABD'nin kara listesinde bulunuyordu. Trump yönetimi bu kararı UCM, ABD askerlerinin Afganistan'daki eylemlerini soruşturmaya başladığı için almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu soruşturmaya ve Filistin'in İsrail'e yönelik suçlamalarına hâlâ karşı olunduğu vurgulanırken, yeni yönetimin anlaşmazlıkları yaptırım yerine diyalog ile çözmek istediği belirtildi.

Yapılan açıklamalarda ABD ve İsrail'in UCM üyesi olmadığı vurgulanırken, mahkemenin kendilerini yetki alanına alma girişimlerine karşı çıkmaya devam edecekleri belirtildi.