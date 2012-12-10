ABD Ulusal İstihbarat Konseyi: Kürdistan’ın yükselişi Türkiye’nin bölünmezliğine darbe vuracak

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi, Washington’da “Küresel Trendler 2030” raporunu açıkladı.Raporda, "Kürdistan’ın yükselişi Türkiye’nin bölünmezliğine bir darbe vuracak" ifadeleri yer aldı.

Tolga Tanış'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Raporun “Cin Şişeden Çıkınca” başlıklı bölümünde, bölgesel güçlerin başlarına gelebilecek senaryolar da sıralandı ve burada Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği bölünme riskinden bahsedildi. Raporun 131'inci sayfasındaki bir tabloda sıralanan, dünyayı etkileyecek altı kötü durum senaryosundan birinde de Türkiye’den bahsedilerek şöyle denildi:

“Kürdistan’ın yükselişi Türkiye’nin bölünmezliğine bir darbe vuracak ve çevresindeki komşularıyla büyük bir ihtilaf riskini artıracak.”

'En kötü senaryoyu ele aldık'

Raporun sorumlusu Ulusal İstihbarat Konseyi yetkilisi Mathew Burrows, Hürriyet’in sorusu üzerine, “Bu elbette sadece Türkiye için değil bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyecek bir gelişme. O yüzden bunun olmaması için güçlerin bir araya geldiğini göreceğiz. Bu sadece bazı durumlarda en kötü senaryoyu ele alan bir doküman. Bu da Ortadoğu için en kötü senaryo. Gerçekleşmeyecek olmasından emin olmalıyız” dedi.