ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Çin'in Covid-19 adımlarını Çernobil'e benzetti: Bir gün bunun da dizisi yapılacak

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'i ilk günlerde salgının üstünü örtmekle suçladı. O'Brien, Çin'in Koronavirüs'ün ilk günlerinde attığı adımları 1986'da yaşanan Çernobil nükleer felaketine benzeterek "Bir gün HBO bu olayın da dizisini yapacak" dedi.

CBS kanalında Face The Nation programına konuk olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Covid-19 pandemisi hakkında Çin'i suçladı. Çin'in salgının üstünü örttüğünü söyleyen O'Brian, "Bu virüs Çin'den yayıldı. Bir gün Çernobil için HBO'nun yaptığı dizi gibi dizisi yapılabilecek bir 'üstünü kapama' hikâyesi var.

O'Brien, Çin yönetimini mi yoksa virüsün ilk kez görüldüğü Vuhan'daki yerel yetkilileri mi suçladıkları konusundaki soruya ise şu ifadelerle yanıt verdi: "Bilmiyoruz çünkü tüm muhabirleri kovdular ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin gelip araştırma yapmasına izin vermiyorlar. Yerel yetkililer mi Çin Komünist Partisi mi farketmez. Üstünü örttüler, eninde sonunda dibine ineceğiz"