-ABD ÜLKELERE HEYETLER GÖNDERİYOR WASHINGTON (A.A) - 29.07.2010 - ABD'nin, İran'a yönelik olarak hem BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarının uygulanması, hem de AB, ABD, Kanada ve Avustralya'nın ek cezalandırma önlemleri konusunda bilgi verilmesi amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerine heyetler göndereceği bildirildi. AP'nin haberine göre Amerikalı üst düzey yetkililer, ''Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerine heyetler gideceğini'' belirtirken, heyetlerin ziyaret edeceği bazı ülkelerin Çin, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu kaydetti. ABD'nin, ''İran'ın enerji sektörüyle iş yapan firmaların cezalandırılmasını'' içeren önlemler konusunda özellikle Çin'i uyaracağı, İran'da yatırımları olan ve bu ülkenin enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan Çin'in bu konuda özellikle dikkatinin çekileceği belirtildi.