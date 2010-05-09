ABD uçakları vurdu: 10 ölü

T24 - Pakistan'da Amerikan casus uçaklarının düzenlediği füze saldırısında 10 kişi öldü.



Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Kuzey Veziristan bölgesinde Amerikan casus uçaklarının düzenlediği füze saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti.



Bölgedeki güvenlik kaynaklarına göre, Afganistan sınırı yakınındaki Data Hel bölgesindeki İnzar Kale'de teröristler tarafından kullanıldığı sanılan bir sığınağa saldırı düzenlendi.



Saldırıda 3 kişi de yaralandı.



ABD saldırısının hedefinde Taliban komutanlarından Hafız Gul Bahadır olduğu belirtildi. Söz konusu Taliban komutanın hayatta olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.



Amerikan casus uçaklarının yılbaşından beri bölgede düzenlediği 40'a yakın füze saldırısında 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.







