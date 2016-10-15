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BBC Türkçe

ABD uçaklarda Samsung Galaxy Note 7'yi yasakladı

Bataryasıyla ilgili yaşanan alev ve patlama sorunlarının devamı nedeniyle, Samsung'un Galaxy Note 7 model telefonu ABD'deki tüm uçuşlarda yasaklandı. Samsung hafta başında modelin üretimini durdurduğunu açıklamıştı.

15 Ekim 2016 03:28

Bataryasıyla ilgili yaşanan alev ve patlama sorunlarının devamı nedeniyle, Samsung'un Galaxy Note 7 model telefonu ABD'deki tüm uçuşlarda yasaklandı.

ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın "acil" olarak gönderdiği uyarıda, güvenlik gerekçesiyle Galaxy Note 7 model telefonların uçaklara alınmaması istendi.

Kabin ekibi ve yolcular artık bagajlarında ya da uçakta yanlarında bu model telefonu taşıyamayacak.

Açıklamada "Bu telefonları uçuşlarda yasaklamanın bazı yolcuları zor durumda bırakacağını biliyoruz ancak uçuş güvenliği her şeyin üstünde" dendi.

ABD Federal Havacılık Kurulu daha önce de bu model telefonların bavul içinde bagaj bölümüne verilmesini yasaklamıştı ancak yolcular telefonu el bagajlarında uçak içine alabiliyordu.

modelin üretimini durdurduğunu bildirmişti.

Eylül ayında ortaya çıkan sorun nedeniyle Samsung yaklaşık 2 buçuk milyon telefonu geri çağırmıştı.

Ancak geri çağırılığ yenilenen telefonlarda da sorunuun hâlâ devam ettiği ortaya çıkmıştı.

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