-ABD, Türkiye'nin tutumunu memnuniyetle karşıladı AIR FORCE ONE UÇAĞI (A.A) - 15.11.2011 - Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumunu mennuniyetle karşıladı. Asya turuna çıkan ABD Başkanı Barack Obama'ya eşlik eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, ''Air Force One'' uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı eleştirmesinin, bu rejimin tecritini derinleştirdiğini söyledi. ''Türkiye'nin güçlü duruşunu çok memnuniyetle karşıladık'' diyen Ben Rhodes, Türkiye'nin yorumlarının, bugün Devlet Başkanı Esad'ın tecrit edildiği gerçeğini daha ileri götürdüğünü kaydetti.