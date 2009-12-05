ABD: Türkiye'nin kararına saygı duyarız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı James Jones, "Türkiye'nin, Afganistan'a muharip asker göndermesi olasılığı" konusunda, "Afganistan'a sağlanan askerlerin sahada nasıl kullanılacağı, ülkelerin kendi egemenlik ve ulusal kararı. Türkiye'nin kararına saygı gösteririz" dedi.

Jones, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Türkiye'nin Afganistan'a asker katkısı beklentisi ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ile yapacağı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin, Afganistan'daki misyona yıllar boyunca son derece önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Jones, Türkiye'nin, Afganistan üzerinde çok büyük etkisinin olduğunu, bu ülkenin ekonomik yeniden yapılanma çalışmalarına katıldığını, asker gönderdiğini ve ortak çabaların değerli bir üyesi ve kilit müttefiki olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil bölgesindeki önemli misyonunu yerine getirmek için yapabileceği her çabayı takdir ederiz" diyen Jones, Türkiye'nin katkılarının sadece asker boyutunda değil, ekonomik yeniden yapılanma alanında da olduğunu yineledi. Jones, Türkiye'nin, Afganistan'da sahip olduğu etkinin derecesinin, birçok kişi tarafından bilindiğini ve takdir edildiğini belirtti.

Jones, şöyle devam etti:

"Muharip asker konusuna gelince, (Afganistan'a) sağlanan askerlerin sahada nasıl kullanılacağı, ülkelerin kendi egemen, ulusal kararı. Şunu her zaman söyledim; Her koalisyonda, sahadaki komutanlara esneklik sağlamak için mümkün olduğu kadar çok sayıda sınırlamayı ortadan kaldırmaya çalışmak zorundasınız. Ama sonuçta, askerlerin nasıl kullanılacağı ülkelerin kendi egemen kararı ve Türkiye'nin kararına saygı gösteririz. (Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı) General Stanley McChrystal'ın, alacağı askerlere minnettar olacağına eminim"

-ERDOĞAN'IN ZİYARETİ-

Jones, Başbakan Erdoğan'ın, Washington'a yapacağı ziyarete ilişkin olarak da Türkiye'nin büyük stratejik öneme sahip bir coğrafi noktada yer aldığına ve bölgedeki olaylara etkide bulunabildiğine işaret etti.

Jones, "Orta Doğu'da, İran konusunda, Afganistan konusunda, Avrupa'ya da uzanan bir şekilde, Türkiye kilit bir oyuncu ve müttefik. Bu görüşmenin (Obama-Erdoğan) ikili ilişkilerimizde büyük önem taşıyacağını biliyoruz. Obama, ziyareti dört gözle bekliyor" diye konuştu.