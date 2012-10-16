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Dünya

ABD: Türkiye ve Ürdün'de durum acil

Nuland, ABD'nin, hem Suriye içinde hem de komşu ülkelere yönelik BM insani yardım çağrılarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirtti

16 Ekim 2012 10:43

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Suriyeli sığınmacılara insani yardımlarla ilgili olarak "Özellikle Türkiye ve Ürdün'deki ihtiyaç şu anda acil" dedi.

Türkiye'de, gündem maddelerinden biri, Suriye'den gelen sığınmacı sayısının 100 bin sınırını aşmasıydı.

Piskolojik sınır olarak ifade edilen bu duruma ilişkin ABD'den bir değerlendirme geldi.

Victoria Nuland, günlük basın brifinginde, ABD'nin, hem Suriye içinde hem de komşu ülkelere yönelik BM insani yardım çağrılarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Sözcü Nuland, ''Aynı zamanda dünya genelindeki ortaklarımızın tümüyle birlikte çalışarak, onları BM'nin çağrılarının hem Suriye'deki hem de komşu ülkelerdeki yerine getirilmemiş kısımlarını doldurmaya, yardım etmeye çağırıyoruz. Özellikle Türkiye ve Ürdün'de ihtiyaç şu anda acil durumda'' dedi.

 

Suriye muhalefetine yardım

 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü George Little de ABD'nin, Suriye muhalefetine ölümcül olmayan yardımlar aktarmayı sürdüreceğini söyledi.

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