ABD Türkiye'deki patriotları çekiyor

ABD , görev süresi ekim ayında sona erecek Türkiye 'deki patriot hava ve savunma füze birliklerini geri çekeceğini Türk hükümetine bildirdi. Daha önce Almanya da patriotların çekilmesine karar vermişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İhtiyaç olması halinde ABD patriot unsurlarını ve personelini 1 hafta içinde Türkiye'ye geri getirmeye hazırdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ABD Patriot bataryaları, kapsamlı bir NATO misyonunun parçası olarak 2013 yılından bu yana Türkiye’de bulunmaktadırlar. Amerikan füze savunma kuvvetinin, evrilmekte olan küresel tehditleri göğüsleyebilmeye ve Türkiye dahil Müttefik ve ortakları koruyabilmeye ehil kalabilmesini teminen, bataryalar, kritik modernizasyon güncellemeleri için tekrar ABD’ye konuşlandırılacaklardır. Bu karar, ABD’nin küresel füze savunma mimarisinin gözden geçirilmesini takip etmektedir.

ABD’nin ve NATO’nun Türkiye dahil Müttefiklerin savunulmasına olan taahhütleri bakidir.



ABD ve NATO, Türkiye’nin güvenliğinin ve bölgesel istikrarın desteklenmesine bağlıdırlar. DEAŞ’la mücadele amacıyla ilave hava unsurları konuşlandırdığı ve Türkiye’yle ortaklık yaptığı cihetle, ABD, balistik füze risklerine ve tehditlerine karşı olanlar dahil, Türkiye’nin hava savunma yeteneklerini nasıl destekleyeceği hususunda Türkiye’yle yakın çalışmaya da devam edecektir.

ABD'nin aniden ortaya çıkabilecek Balistik Füze Savunma (BFS) ihtiyaçlarının nakliyesini süratle yapmak ve desteklemek üzere harekat alanı yeteneğini muhafaza edecek olup, Patriot’larının gelecekteki konuşlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla, mevcut konuşlanma mevziini, altyapısı olduğu gibi kalacak bir statüde idame etmeye hazır bulunmaktadır.

İhtiyaç olduğu takdirde, ABD, Patriot unsurlarını ve personelini bir hafta içinde Türkiye’ye geri getirmeye hazırdır.



ABD ayrıca, doğu Akdeniz’de ABD Donanmasının çok-rollü “Aegis” gemilerinin devamlı mevcudiyetini sürdürecektir. Bu gemiler, NATO hava ve füze savunmasına destek dahil, Türkiye’nin ve NATO misyonlarının savunmalarını destekleyecek bir dizi yeteneğe sahiptir. ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, Türk savunma ihtiyaçlarının desteklenmesinde Türk Donanmasıyla bölgedeki yakın işbirliğine devam edecektir.

ABD ve Türkiye, Türkiye’nin güvenliğini pekiştirmek üzere, ikili temelde beraberce atabilecekleri olası diğer adımları istişare etmektedirler.



ABD ve Türkiye, NATO’nun güneydoğu sınırındaki güvenlik endişelerini İttifak bakımından en iyi şekilde ele alacak araçlar ve İttifak dayanışmasına uygun olarak, Türkiye’deki hava savunma destek misyonunun geleceği hakkında NATO Müttefikleriyle danışmalarda bulunacaklardır."