ABD, Türkiye'deki Hıristiyan mülklerinin ABD tarafından denetlenmesini öngören tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye ve KKTC'deki Hıristiyan mülklerinin ABD Dışişleri Bakanı'nca takip edilmesini öngören Türkiye aleyhtarı yasa tasarısı kabul edildi. Kongre’de kabul edilen "Türkiye Hıristiyan Kiliseleri Hesap Verme Yasası"nın Türkiye açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak sembolik bir anlam ifade ediyor.

ABD Kongresi'nde geçtiğimiz hafta oylanması planlanan ancak Musul'da yaşanan kriz nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelenen Türkiye'deki Hıristiyan mallarına dair 4347 sayılı "Türkiye Hıristiyan Kiliseleri Hesap Verme Yasası" adlı yasa tasarısı, Ermeni diasporasının yoğun baskıları sonucu, bugün tekrar Kongre gündemine alındı. Kongre'nin çalışma binalarından Rayburn'de oylanan tasarıda sesli oylama usülü kullanılırken tasarı, oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarı için oylama dışında özel bir oturum yapılmadı.

‘Olumlu adımlar görmezden gelindi’

Hürriyet’te yer alan habere göre, Komite üyelerinin çoğunluğu tasarıyı desteklerken, Demokrat Parti Virginia milletvekili Gerald Connolly ile New York Milletvekili Gregory Meeks tasarıyı sert dille eleştirdi. Tasarının yazıldığı şekliyle ABD'nin, yakın ve güvenilir NATO müttefiki Türkiye ile olan dostluğunu yansıtmadığını dile getiren Connolly, tasarının Türkiye'nin dini mülklerin korunmasına yönelik son dönemde attığı olumlu adımları görmezden geldiğini belirtti.

Connolly, "Türkiye ile stratejik birlikteliğimizin korunmasının önceliğimiz olması gereken bir dönemde, bu yasa tasarısının geçmesi Türkiye ile ilişkilerimizi bozulmasına neden olacaktır. Türkiye, Suriye'deki savaştan kaçan 1 milyonu aşkın insana ev sahipliği yaparak bölgedeki insani krizde çok önemli ve beklenmedik bir rol oynadı. Irak daha fazla şiddete doğru sürüklenirken, bölgedeki güvenlik sorunlarında güvenilir ve değerli bir ortak, çoğunluğu Müslüman olan demokrasi ülkesi Türkiye'yi izole etmek bölgenin istikrarına uygun değil" diye konuştu. Connolly, tasarıya kendisinin karşı önerisini getiren bir değişiklik önerisinde bulundu ancak komite bu değişikliği yapılan oylamada reddetti.

Yunanistan'daki Müslümanlar da gündeme geldi

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti California milletvekili Dana Rohrabacher, Yunanistan'da bulunan Müslümanların sıkıntılarını gündeme taşıdı. "Türkiye Hıristiyan Kiliseleri Hesap Verme Yasası"nı desteklediğini belirten Rohrabacher, sadece Türkiye'deki Hıristiyanların değil, Yunanistan'da ibadet yerleri sınırlı olan Müslüman toplumun da sorunlarına yönelik bir tasarının ele alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Parti milletvekili Ed Royce tarafından sunulan teklif, Türkiye'yi Hristiyan mülklerine el koyma konusunda ağır şekilde suçluyor. Cumhuriyetçi Parti'nin 24, Demokrat Parti'nin 21 üyesi bulunan 45 kişilik komiteden geçen tasarının, yasalaşma sürecinde daha fazla ilerlemesi beklenmiyor.

Yasa tasarısı, Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadından onay alması gerekiyor. Türkiye açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan tasarı, sembolik bir anlam ifade ediyor.

Tasarının yasalaşması halinde ABD Dışişleri Bakanı, 2021'e kadar yıllık olarak Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dış ilişkiler komitelerine rapor sunmak zorunda bırakılıyor.