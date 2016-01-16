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Dünya

ABD: Türkiye'de yaşananlar 'rahatsız edici bir trend'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Hükümet eleştirisi ihanet ile eşdeğer değildir" diyen John Bass'i desteklediğini söyledi

16 Ocak 2016 00:50

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyen ve “Bu suça ortak olmayacağız” diyen akademisyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaşananların "rahatsız edici bir trend" olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass’in Türkiye’de akademisyenlere yönelik gözaltıları eleştiren tweet mesajlarının ardından Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısının başında konuyla ilgili ağır bir açıklama yaptı.

Kirby,  yazılı metinden okuduğu açıklamada tweet mesajları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve hükümete yakın kişilerce eleştirilen Bass’e destek olurken, Türkiye’de yaşananların da ilk kez açıkça “rahatsız edici bir trend” olduğunu söyledi.

ABD Büyükelçisi John Bass, “Bu suça ortak olmuyoruz” bildirisine imza atan akademisyenlerle ilgili yaptığı açıklamada "Hükümet eleştirisi ihanet ile eşdeğer değildir. Türk demokrasisi rahatsız edici fikirlerin serbestçe ifade edilmesini kucaklayacak kadar güçlü ve dirençlidir” demişti.

 

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