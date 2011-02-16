ABD Türkiye'de olanları anlamıyor!

T24 - Odatv.com’da yapılan aramaların ve gözaltıların sorulduğu ABD’nin yeni büyükelçisi Ricciardone'den, 'Türkiye'de özgür basın' üzerine, 'Biz anlamıyoruz' açıklaması geldi...



ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone, tanışma resepsiyonunda Türkiye gündeminin sıcak maddeleri üzerine açıklamalarda bulundu.



Büyükelçiye Balyoz davasın tutuklamaları ve odatv.com’da yapılan aramalar ve gözaltılar soruldu.



Dikkat çeken açıklama ise, "Bir yanda özgür basın deniyor ama bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor, biz bunu anlamıyoruz” oldu.



ABD’nin yeni Ankara Büyüklelçisi Ricciardone, tanışma yemeğinde yaptığı açıklamalarda, demokrasi için iki konuya vurgu yaptı: Özgür basın ile özgür ve bağımsız yargı.



Özgür ve bağımsız yargının ABD’de bile kolay olmadığını belirten büyükelçi, "Yargıyla yaşadıklarınızda yanıtı siz bulacaksınız" dedi.



Ricciardone’ye, odatv.com’daki aramalar ve gözaltılar da soruldu. Suçlamaların ne olduğunu ve detayları bilmediğini söyleyen büyükelçi, "Türkiye özgür ve muhalif de olsa eleştiren bir basın istiyor. Muhalefet de hükümet de özgür basını desteklediğini söylüyor" dedi ve bu noktada dikkat çeken bir ifadede bulundu:



"Bir yanda özgür basın deniyor bir yanda gazeteciler gözaltına alınıyor, biz bunu anlamıyoruz."



Gündemin bir diğer sıcak maddesi Balyoz davası tutuklamalarının da sorulduğu Ricciardone, "Yakından izliyor ve dikkatle takip ediyoruz. Yargılamalar sonuçlanana kadar masumiyet karinesi dikkate alınmalı. Yargının, davaları usulüne uygun ve şeffaf şekilde ele almasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.





