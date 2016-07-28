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Dünya
Deutsche Welle

ABD: Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Kirby, çok sayıda gazetecinin gözaltına alınmasının 'endişe verici bir sürecin parçası olduğunu' söyledi.

28 Temmuz 2016 00:58


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin darbe girişiminin faillerini yakalamak istemesinin anlaşılır olduğunu ancak çok sayıda gazetecinin bu kapsamda gözaltına alınmasının endişe verici bir sürecin parçası olduğunu belirtti. Kirby, gözaltıların kamuoyu önünde bu konuda bir tartışma yürütülmesi şevkini kırdığını belirtti.

Kirby, "Türkiye'de resmi kurumların, güvenlik güçlerinin ve yargının meşru siyasi tartışmayı engellemek için kullanılmasını endişe verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 42 gazeteci hakkında gözaltı kararı verilmiş, ayrıca eski Zaman gazetesi çalışanı 47 kişi hakkında da operasyon başlatılmıştı.

Gülen gerginliği

Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen'i görmesi ve Gülen'in iadesini talep etmesi son günlerde iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğe neden oluyor. Türkiye, Gülen'in iadesini talep etmiş ve Gülen'le bağlantılı dört dosyanın ABD'ye gönderildiğini duyurmuştu. Ancak ABD'den şu ana kadar Gülen'in iade edileceği yönünde bir sinyal verilmedi.

New York Times gazetesine yazdığı makalesinde ABD yönetimine çağrıda bulunarak kendisini Türkiye'ye iade etmemesini isteyen Gülen ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye baskı yaptığını dile getirdi. Gülen yazısında "Erdoğan'ın inandırıcı kanıtların olmamasına ve adil bir yargılama olacağına dair bir işaret bulunmamasına rağmen kendisinin iade edilmesini amaçladığını" savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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