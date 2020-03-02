ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'ye İdlib'de hava desteği sağlamayacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye Suriye'de başlatılan operasyon için hava sahası desteği sağlanmayacağını söyledi.

Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esper, ABD yardımının hava desteğini içerip içermediği sorusu üzerine "Hayır" dedi.

ABD Savunma Bakanı, ABD yönetiminin Türkiye'ye insani yardım teslimatını artırmak istediğini dile getirirken, "Bu konuda Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştüğüm bir şeyler var" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durumu görüştüğünü teyit eden Esper, olabilecek her şeye NATO'nun hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Aralık ayının başından beri artan çatışmalar nedeniyle Suriye'de 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor.