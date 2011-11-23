ABD: Türkiye İran'la ekonomik ilişkilerini gözden geçirmeli

T24 - Beyaz Saray, ABD'nin İran'a baskıları noktasında, Türkiye'nin ABD'nin yaptığı her şeyi yapacağı yönünde bir beklentilerinin olamadığını ancak, ''Türkiye'nin, İran yönetimiyle iş yapmanın taşıdığı risklerin farkında olmasını ve İran ile yapılan işin, İran hükümetince suistimal edilebileceği noktasında uyanık olmasını istiyoruz çünkü İran Devrim Muhafızları'nın gücü giderek artıyor'' dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Washington'daki Yabancı Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, Arap Birliği, İran ve Suriye gibi konularda Türk hükümetiyle çok yakın temas halinde olduklarını söyledi.







Rhodes, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidarı bırakması çağrısı yapma kararını vermesi ve Suriye'deki rejim üzerinde çok güçlü yaptırımlar getirmeleri öncesinde Başbakan Erdoğan ile istişare kurduklarını belirterek, ''Türkiye'nin bir komşu ülke olarak taşıdığı rol ve Suriye ile ilişkisi göz önüne alındığında, atacağımız adımlar hakkında çok şeffaf olmamızın önemli olduğunu düşündük'' diye konuştu.

Rhodes, İran konusunda da Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı yaptırım kararının oylamasında ''hayır'' oyu kullanarak kendilerinden ayrıldığını, ancak yine de o tarihten bu yana yürürlükte olan çok taraflı yaptırımlar çerçevesine sekte vurmayıp, tam tersine uyduğunu söyledi.

Şimdi bazı ülkelerin, 1929 sayılı kararın tesis ettiği çerçevenin ötesine geçen ilave adımlar attıklarını gördüklerini ifade eden Rhodes, şunları kaydetti:

''ABD, Avrupalı müttefiklerin bazıları, Asyalı müttefikler, İran hükümetine uyguladığımız yaptırımları çarpıcı biçimde artırdılar. Biz de dün, İran'ın petrol ürünleri endüstrisi, bankacılık sektörü ve petro-kimya endüstrisini hedef alan yeni bir dizi yaptırımlar açıkladık.





'Türkiye riskleri gözardı etmemeli'



''Her bir ülkenin bizim attığımız adımların aynısını atmasını beklemiyoruz. Tabii ki İran yönetimine karşı mümkün olan en geniş kapsamlı cephenin kurulmasını arzu ederiz, dolayısıyla bu yönde adım atmak isteyen, ilave cezalandırıcı tedbirlere başvurmada bize katılan ülkeleri memnuniyetle karşılarız. Ancak Türkiye'nin bizim yaptığımız her şeyi yapacağı yönünde bir beklentimiz olamaz. Türkiye'nin, İran'ın nükleer silahların yayılması faaliyetleri, terörizme desteği, İran Devrim Muhafızları'nın İran ekonomisinde artan rolü göz önüne alındığında, İran yönetimiyle iş yapmanın taşıdığı risklerin farkında olmasını istiyoruz. Türkiye'nin, İran ile yapılan işin, İran hükümetinin bu tür faaliyetleriyle suistimal edilebileceği noktasında uyanık olması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ve diğer birçok ülkeyle bu türde bir diyalog yürüteceğiz.''

Türkiye'nin Esad rejimine baskı uygulamada çok güçlü bir rol oynamasının çok önemli olduğuna inandıklarını kaydeden Rhodes, ''Bölgede ve dünyada Beşşar Esad'a karşıt görüşün arttığını, Esad için zamanın tükenmekte olduğunu ve iktidarını sürdürmesinin bir yolunun kalmadığını görüyoruz. Arap Birliği, Suriye ile ilişkilerini düşürerek gerçek bir liderlik gösterdi ve Arap Birliği'nin bu doğrultudaki adımlarını devam ettirmesi önem taşıyor'' dedi.''



