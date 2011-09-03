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Dünya

ABD: Türkiye ile İsrail'in anlaşamamasından üzgünüz

Türkiye ile İsrail ilişkilerini kopma noktasına getiren Mavi Marmara raporuna ilişkin beklenen ABD açıklaması geldi.

03 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye ile İsrail ilişkilerini kopma noktasına getiren Mavi Marmara raporuna ilişkin beklenen ABD açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noel Clay, "İsrail ve Türkiye'nin BM'nin Mavi Marmara raporunun yayımlanmasından önce anlaşmaya varamamasından üzüntü duyuyoruz" dedi.


Clay, BM'nin Mavi Marmara raporu ve Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararına yönelik sorusunu yanıtladı.


BM'nin Mavi Marmara saldırısıyla ilgili raporunun kendilerine ulaştığını  belirten Clay, ABD'nin hem İsrail hem de Türkiye ile uzun yıllara dayanan dostluğu bulunduğunu hatırlattı.


Clay, "İsrail ve Türkiye'nin, uyuşmazlıklarını gidermeye yardımcı olabilecek adımlar konusunda, raporun yayımlanmasından önce anlaşmaya varamamasından üzüntü duyuyoruz. Ama iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkilerini geliştirmek için fırsat arayışına devam edeceklerini umuyoruz ve her iki tarafı bu amaç doğrultusunda teşvik edeceğiz" dedi.


Clay, ayrıca, "birçok defalar belirtikleri gibi", ABD olarak Gazze'ye yardım gemileriyle ilgili yaşanan olaydaki trajik can kayıpları ve yaralanmalar dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını kaydetti.



İngiltere çağrı yaptı...


İngiltere de Türkiye ile İsrail'i uzlaşma sağlamaya çağırdı.


İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, raporun detaylarını incelemekte olduklarını belirterek, şunları kaydetti:


"İngiltere, BM Genel Sekreteri'nin bir soruşturma paneli oluşturmasını destekledi. Bu panelin Gazze filo olayıyla ilgili sorunun çözülmesinde, araştırılmasında ve gelecekte benzer bir olayın yaşanmasının önlenmesinde çok önemli bir rol oynadığı konusunda İngiltere başından beri açıktı. Şu anda raporun detaylarına bakıyoruz ve tüm beklentiyi karşıladığına katkı sağladığını umuyoruz. Her iki tarafı da çabalarını yenileyerek, uzlaşma sağlayacak bir paket bulmaya çağırıyoruz."


 

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