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ABD: Türkiye, ifade özgürlüğünü kapsayan evrensel demokratik değerlere uymaya dikkat etmeli

Özgür Gündem ile dayanışmak için 1 gün genel yayın yönetmenliği yapan 3 kişi hakkında 14 yıl hapis cezası istenmişti

24 Haziran 2016 21:17

ABD, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma gösterdikleri için terör propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu, Ahmet Nesin'in durumunu ‘rahatsızlık verici eğilim’ olarak niteledi ve “Giriştikleri eylemlerin Anayasa’da yer alan ve aynı zamanda ifade özgürlüğünü de kapsayan evrensel demokratik değerlere uymasına dikkat etmeliler” dedi. 

Amerika’nın Sesi sitesinin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Washington’da gazetecilere verdiği günlük basın brifinginde Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Haberleri gördük. Bu Türkiye’de meşru tartışma, ifade ve basın özgürlüğünü engellemek amacıyla yine devam ettiğini gördüğümüz rahatsız edici bir eğilim” dedi.

 

“Çağrıları yeniliyoruz”

 

Kirby, dost ve müttefik bir ülke olarak Türk yetkililere çağrılarını yinelediklerini söyledi, “Giriştikleri eylemlerin Anayasa’da yer alan ve aynı zamanda ifade özgürlüğünü de kapsayan evrensel demokratik değerlere uymasına dikkat etmeliler” diye konuştu.

“Demokratik toplumlarda eleştirel düşünceler susturulmamalı, cesaretlendirilmeli” diyen ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, toplum içinde farklı seslerin ifade edilmesi ve bağımsız gazetecilerin iş ve eylemlerine izin verilmesinin demokrasileri daha zayıf değil daha güçlü yaptığına inandıklarını kaydetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nun yanı sıra Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma gösterdikleri için terör propagandası yapmakla suçlanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci Ahmet Nesin de tutuklananlar arasında bulunuyor.

ETİKETLER

ABDÖzgür GündemJohn KirbyŞebnem Korur FincancıErol ÖnderoğluAhmet Nesin

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