ABD, 'Türkiye garanti verdi' dedi; vize krizi çözüldü

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Mehmet Topuz'un, 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye arasında başlayan vize krizinde sona gelindi. Türkiye'nin yerel çalışanların gözaltına alınması halinde Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceği garantisi verdiğini kaydeden ABD Büyükelçiliği, randevu kısıtlamasını kaldırdı. ABD'nin kararına paralel olarak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi. Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu. Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin 'güvence verdiği' iddialarının doğruyu yansıtmadığı kaydedilerek "Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz" denildi.

ABD'den açıklama

ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Ekim ayından bu yana Türk hükümeti, Türkiye misyonumuzdaki yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığı, Büyükelçilik ve Konsolosluklarımızdaki yerel çalışanlarımızın, Türk yetkililerle iletişim de dahil olmak üzere resmi görevlerini yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağı veya tutuklanmayacağına dair üst düzeyde sağladığı güvenceye bağlı kalmıştır. Ayrıca Türk hükümeti ileride yerel çalışanlarımızdan birini gözaltına almak ya da tutuklamak istediğinde Türk makamlarının Amerikan hükümetini önceden bilgilendireceğini de kaydetmiştir” dendi.

"Tutuklu yerel çalışanlarımıza yönelik iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir"

"Söz konusu güvencelere karşı gösterilen bağlılığa istinaden ABD Dışişleri Bakanlığı güvenlik durumunun Türkiye’de vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılmasına yetecek düzeyde iyileştiğine inanmaktadır" denen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Tutuklu yerel misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut iddialara ilişkin ciddi kaygılarımız sürmektedir. Aynı şekilde, OHAL altında tutuklanan kaygılarımız da devam etmektedir. ABD yetkilileri, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmelerini sürdürecektir."

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını kaldırdığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi.

Washington Büyükelçiliği, vize kısıtlamasının ABD ile eş zamanlı olarak kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada "Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermediğini, ülkemizdeki hiçbir temsilcilik görevlisinin kendi resmi görevinin icrası sebebiyle adli soruşturmaya tabi tutulmadığını vurgulamak isteriz" denildi.

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Ne olmuştu?

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de ABD'nin adımına yine vize başvurularını askıya alarak yanıt vermişti.