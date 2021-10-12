ABD: Türkiye’deki dijital hizmet vergisinin kaldırılması için görüşmeler sürüyor

ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, dünya genelinde uygulanacak asgari kurumlar vergisi üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasına yönelik yapılan görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmelerin sonuca ulaşması halinde ABD ile Türkiye’nin aralarında bulunduğu ülkeler arasındaki gümrük vergisi savaşları çıkma ihtimalinin ortadan kalkacağını belirtti.

Türkiye’de 1 Mart 2020'den itibaren uygulamaya giren Dijital Hizmet Vergisi kaleminden Maliye, Nisan 2020-Ağustos 2021 dönemindeki 17 ayda toplamda 2,7 milyar TL topladı.

Reuters'in haberine göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) uluslararası şirketler için asgari yüzde 15 kurumlar vergisi belirlenmesi teklifi konusunda geçen hafta Cuma 136 ülke anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında yüksek kâr elde eden büyük şirketlerden vergi alma hakları, ürün ve hizmetleri sattıkları ülkelere kısmen yeniden tahsis edilecek.

Vergi alma hakkı karşılığında ülkelerin, özellikle ABD’li büyük teknoloji şirketlerini hedef alan tek taraflı dijital hizmet vergilerini kaldırmaları gerekecek. Anlaşma aynı zamanda 2023’ün sonunda yürürlüğe girene kadar yeni dijital vergilerin getirilmesini yasaklıyor.

Dijital hizmet vergileri için müzakere

ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre dijital hizmetler vergilerini kaldırmak için geçiş dönemi düzenlemeleri üzerindeki müzakereler de “hızlı bir şekilde” yürütülüyor.

ABD Hazine yetkililerinin gazetecilere verdiği bilgiye göre bu düzenlemelerin detayları üzerine yapılan görüşmeler sayesinde ABD’nin misilleme yapmak amacıyla dijital hizmetler vergisi getiren ülkelere uyguladığı gümrük vergilerine de gerek kalmayacak.

ABD Ticaret Temsilciliği makamı Türkiye, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya ve Hindistan’ın uyguladıkları dijital hizmetler vergilerine karşılık gümrük vergileri hazırlamış ancak vergilerin uygulanmasını küresel kurumlar vergisi hakkındaki müzakerelere zaman tanımak için askıya almıştı.

Türkiye 2,7 milyar lira topladı

Türkiye’de 1 Mart 2020'den itibaren uygulamaya giren Dijital Hizmet Vergisi'yle Maliye, Nisan 2020-Ağustos 2021 dönemindeki 17 ayda toplamda 2,7 milyar TL topladı.

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den fazla olan Facebook ve Twitter gibi şirketler, ilgili kanun paralelinde 1 Mart’tan itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular.