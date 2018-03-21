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Ekonomi

ABD : Türkiye de çelikte damping yapan ülkeler arasında

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) - ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel ithalatına ilişkin dumping ve sübvansiyon incelemelerini sonlandırdı

21 Mart 2018 12:54

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) - ABD Ticaret Bakanlığı aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden ithal edilen karbon ve alaşım çelik tel ithalatına ilişkin dumping ve sübvansiyon incelemelerini sonlandırdı.

Bakanlık Türkiye, İtalya, Kore, İspanya ve Birleşik Krallık ihracatçılarının ABD’de karbon ve alaşım çelik tel fiyatlarında damping yaptığını belirlediğini açıkladı. Açıklamada İtalya’nın yüzde 12.41-18.89, Kore’nin yüzde 41.10, İspanya’nın 11.08-32.64, Türkiye’nin yüzde 4.74-7.94 ve Birleşik Krallık’ın yüzde 147.63 damping yaptığının belirlendiği belirtildi.

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