ABD, “Türkiye, çalışanlarımız için güvence verdi" diyerek vize yasağını kaldırdı

ABD'nin İstanbul Büyükelçiliği çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından ABD'nin Türkiye'den yapılacak vize başvurularını askıya alması ile ortaya çıkan vize krizinde yumuşama sinyali geldi. ABD Vize Bilgi Servisi tarafından vize başvurusu yapan ancak kriz nedeniyle vizelerini alamayan kişilere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı" ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Türk hükümetinin ABD çalışanlarını tutuklamayacağına ilişkin güvence verdiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca "Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyeti önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir" denildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı bir şekilde alınmaya başladığını duyurdu. Büyükelçilik açıklamasında, ABD'nin vize açıklamasına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

İlk duyuru ABD Vize Bilgi Servisi'nden

ABD Vize Bilgi Servisi tarafından gönderilen bilgilendirme mesajında, "Türkiye'deki ABD misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı" ifade edildi. "ABD’ye seyahat etmek isteyen başvuru sahipleri artık yeniden randevu alabilirler. Ancak, sınırlı sayıda randevu verilebileceğinden normalden daha uzun bir bekleme süresi olabilir" denen mesajda, "bazı durumlarda acil randevu alınabileceği" kaydedildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, vize yasağı konusunda yumuşamaya ilişkin yaptığı açıklamada Türk hükümetinin ABD çalışanlarını tutuklamayacağına ilişkin güvence verdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: Benzer bir adım atabiliriz

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, söz konusu yumuşama kararının 'olumlu' olduğunu belirterek, "Konsolosluk dairemiz atılacak adımları değerlendiriyor. Benzer bir adım atabiliriz" açıklaması yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, 8 Ekim'de iki ülke arasında karşılıklı olarak alınan "vizeleri askıya alma" kararını görüşmek üzere bugün (6 Kasım 2017) ABD'ye gitmişti.

ABD: Türk hükümeti çalışanlarımızın tutuklanmayacapğına dair güvence verdi

Türkiye de vize vermeye başladı

Türkiye Washington Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının vize başvurularının sınırlı bir şekilde alınmaya başladığını duyurdu.



Türk Büyükelçiliği: Güvence söz konusu değil

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin vize açıklamasına ilişkin, "Türkiye bir hukuk devletidir ve yargı süreci devam eden dosyalarla ilgili olarak Hükümetimizin herhangi bir güvence vermesi sözkonusu değildir." ifadelerini kullandı.

Borsa rekor tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD'nin Türkiye'ye sınırlı vize uygulamasına başladığı haberinin ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi ve 115.093 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL kuru ise kayıplarını artırarak günün en düşük seviyesi olan 3,8320'ye kadar geriledi.

Ne olmuştu?

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonuna ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Topuz'un haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edildiği açıklanmış; sonrasında ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır."