“ABD, Türk yetkililere 15 kişilik liste verdi” iddiası

Sözcü gazetesi, Washington’a giden Türk heyetine ABD tarafından 15 kişilik bir iade listesi verdiğini öne sürdü.

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ev hapsine alınmasının ardından gerginleşen ilişkileri normalleştirmek adına Ankara-Washington arasındaki temaslar devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlığında 9 bürokrat dün Washington’da temaslarda bulundu. ABD ile iki Türk bakana yaptırım uygulanmasına kadar varan krizi aşmak için Washington’a giden Türk heyetinin görüşmelerinden somut bir uzlaşma çıkmadığı öğrenildi.

“Yazılı taahhüt istendi”

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın diplomatik kaynaklardan aktardığına göre, görüşmeleri çıkmaza sokan gelişme ABD tarafının Türk heyetinden diğer vatandaşlarının salıverilmesine ilişkin yazılı bir taahhüt istemesi oldu.

Habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerde Türk heyetine ayrıca, sadece Rahip Andrew Brunson’un serbest kalmasının yetmeyeceğini, halen Türkiye’de tutuklu bulunan 12 ABD vatandaşı ile, ABD’nin Türkiye temsilciliklerinde çalışan tutuklu iki Türk vatandaşı Hamza Akçay ve Metin Topuz’un da tahliyesinin beklendiği bildirildi.

Hazine ile İran görüşmesi

Türk heyetinin ABD Hazinesi’ndeki görüşmelerinde ise ana konuyu İran’a yönelik Amerikan yaptırımları oluşturduğu ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Türk tarafı ABD’den, özellikle kasım ayında İran’a yönelik başlayacak ABD petrol ve doğalgaz yaptırımlarına karşı, Türkiye’ye İran’la mevcut kontratlar çerçevesinde “ayrıcalık” tanınmasını istedi.

ABD tarafının bu konuda da net bir “evet” yanıtı vermediği öğrenildi. Türk ve Amerikan heyetleri, “görüşmelerin daha üst düzeyde devam etmesi” konusunda da uzlaştı.