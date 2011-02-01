-ABD TÜRK ŞİRKETLERİNİ KARA LİSTEYE ALDI WASHINGTON (A.A) - 01.02.2011 - ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın balistik füze geliştirme çabalarına malzeme ve destek sundukları gerekçesiyle İran ve Türkiye'deki 6 kişi ve 5 ticari işletmeyi kara listeye aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaptırımların, İran'daki füze sanayinin başındaki İran Havacılık ve Uzay Sanayi Örgütü'ne destek sağlayan bir tedarik ağını hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, ağın, 2007-2008 yıllarında örgüte, 7 milyon dolardan fazla değeri bulunan ticari işlemlerde yardımcı olduğu ifade etti. İran vatandaşı baba ile iki oğlunun işlettiği ifade edilen ağın, örgüt için çelik ve alüminyum alaşımı da dahil olmak üzere çeşitli metal ürünler temin etmek için İran ve Türkiye'deki bir dizi şirketi kullandığı belirtildi. ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı yaptırımlara göre, Amerikan şirketlerine, listede belirtilen şahıs ve firmalarla ticaret yapma yasağı getirirken, bu şahıs ve şirketlerin ABD'nin yetki alanı içerisinde olabilecek tüm mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Açıklamaya göre, Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Stuart Levey, Caferi ağının, Havacılık Sanayi Kuruluşuna gerekli malzeme ve destek sağladığını belirterek, "İran'ın uluslararası yaptırımlara meydan okumak için kullandığı kanalları, nerede olurlarsa olsunlar tanımlamaya ve ifşa etmeye devam edeceğiz" dedi. Hazine Bakanlığının açıkladığı listede, iki Türk vatandaşı ve merkezi İstanbul'da bulunan üç ticari işletme de yer alıyor.