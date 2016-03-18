ABD: Türk hükümetinin basına yönelik baskısından rahatsızlık duyuyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, “ABD, Türk hükümetinin, hükümeti zaman zaman eleştiren medya kurumlarının editöryal faaliyetlerini kapama ya da bunlara müdahale etmek için kayyum atama yöntemini kullanmasından rahatsızlık duymaya devam ediyor” dedi.

Earnest’a günlük basın brifinginde bir gazeteci, Zaman gazetesine kayyum atanmasından sonra şimdi de Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan için 23 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatarak, “Sizce NATO müttefiki, ABD dostu Türkiye, Başkan Obama’nın gözünde demokratik karakterini kaybetti mi?” şeklinde bir soru yöneltti.

Earnest ABD olarak, “Türk hükümetinin, hükümeti zaman zaman eleştiren medya kurumlarının editöryal faaliyetlerini kapama ya da bunlara müdahale etmek için kayyum atama yöntemini kullanmasından rahatsızlık duymaya devam ettiklerini” belirtti.

'Eşit muamele' ilkesine saygı çağrısı

Medya şirketlerinin mali kaynakları ve faaliyetlerinin mahkeme kararıyla denetim altına alınmasının haber masası ya da haber kurumlarının editöryal politikaları üzerinde değişiklik yaratmaması gerektiğini vurgulayan Earnest, Türk hükümetini, adil yargılama ve yasalar altında eşit muamele ilkelerine tam saygı gösterilmesini güvenceye almaya çağırdıklarını ifade etti.

Earnest, demokratik toplumlarda eleştirel görüşlerin susturulmaması, teşvik edilmesi gerektiğini dile getirirken, “Türk hükümeti yetkililerini attıkları adımların, ifade, toplanma ve basın özgürlüğü dahil olmak üzere Türk anayasasında yüceltilen evrensel demokratik değerleri desteklemesini garanti etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Earnest, aynı gazetecinin, akademisyenler bildirisine imza atanlardan yüzlercesinin ya işlerinden oldukları, ya da haklarında dava açıldığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında ABD’nin bu konuları Ankara’ya daha güçlü bir şekilde dile getirip getirmeyeceğini sorması üzerine, Başkan Obama’nın, dünya genelindeki liderlerle görüşmelerinde, ABD olarak temel evrensel insan haklarına saygı gösterilmesine ne kadar önem verdiklerini sürekli vurgulamaya devam ettiğini söyledi.

Earnest, Türk hükümetindeki muhataplarıyla olan görüşmelerinde de, bu değerleri savunmaya devam ettiklerini ve insan haklarına saygı göstermede Türk hükümetini daha iyi bir iş çıkarmaya çağırdıklarını söyledi.

‘’ABD teröristlere karşı Türkiye’nin yanında’’

Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunu ve ABD’nin de NATO müttefiklerine olan yükümlülüklerini ciddiye aldığını ifade eden Earnest, Türkiye’nin son haftalarda terör eylemlerine maruz kaldığına dikkati çekerek, “ABD, bu teröristlere karşı koymada NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanında yer almaktadır. Ayrıca, Türkler kendilerini savunma haklarını ortaya koyarlarken de onların yanındayız” dedi.

Earnest, Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadelede de önemli katkılarda bulunduğunu, Suriye ile olan sınırının güvenliği noktasında ilerleme kaydettiğini, bunun yabancı savaşçıların Suriye’ye geçiş kabiliyetleri üzerinde elle tutulur düzeyde etkisinin olduğunu söyledi.

IŞİD’e karşı askeri operasyonların daha etkili icra edilebilmesi için Türkiye’deki askeri tesisler ve hava üslerinin kullanımı konusunda da Türkiye ile anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Earnest, tüm bunların olumlu unsurlar olduğunu kaydetti.