"ABD, üç Türk bankasını 'terör örgütlerine destek veren isimler' için uyardı"

ABD’den Türkiye’ye bankacılık sektörüyle ilgili bir uyarı geldiği iddia edildi. Buna göre Amerikan Hazine Bakanlığı kaynaklı, Washington yönetimi imzalı uyarı, terörizmin finansmanı merkezli bir tartışmayı yeniden başlatabilir. Gazeteci Metehan Demir, uluslararası konularda etkili bir diplomatın anlattıklarını kişişel web sitesinde kaleme aldığı yazısına taşıdı.

İddiaya göre Amerika’nın Türkiye’ye resmi diplomatik kanallardan şubat ayında gönderdiği uyarı belgesinde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Ankara, açıkça uluslararası terörü destekleyen, BM listelerinde resmen yasaklı ve radikal dinci örgütlere destek sağladığı öne sürülen bazı isimlerin Türk bankalarında hesap açması, para transferi yapması konusunda uyarıldı.

Bu hesap hareketliliğinin tespit edildiği üç Türk bankası da bizzat ismen verildi. Bu bankaların özellikle ikisi çok büyük ve işlerini ticari itibarlarına zarar gelmeyecek şekilde iyi yapmaları ile tanınıyor. Üçüncü banka da ciddi bir sicile sahip.

Yaptırım istendi

İddia edilen belgeye göre, bu bankalarda açılan hesaplardan çekilen paralar Kapalıçarşı’daki bazı dükkânlardan Suriye sınırına yakın illerdeki bazı kuyumculara transfer ediliyor. Bu şekilde gelen paraların da, IŞİD ve benzeri yapılara iş yapılıyor maskesi ile gönderildiği savunuluyor.

Güvenilir diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, belgede Washington, BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında BM tarafından terörist olarak belirlenmiş ve haklarında yaptırım kararı olan şahıslara gerekli yaptırımın uygulanmasını istedi. Bu şahısların hesap açmamaları, para transferlerinin engellenmesi ve açılmış hesaplarının dondurulması istendi. Aksi takdirde konunun çeşitli şekillerde tedbirlerle de gündeme getirileceği belirtildi.

Metehan Demir, söz konusu bankalara sakıncalı kişilerle ilgili uyarının Ankara’da ilgili kurumlarca yapıldığını da aktardı.

Ziraat Bankası, 2014’te ABD Merkez Bankası Fed’in ‘kara para’ denetimine takılmıştı. Banka bu nedende New York şubesindeki kişisel bankacılık faaliyetlerini bir süre durdurmak zorunda kalmıştı.