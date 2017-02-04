ABD: Terörizmin en büyük destekçisi İran

İran ile ABD arasındaki gerilimin artmasının ardından ABD Savunma Bakanı James Mattis, İran'ı "terörizmin en büyük destekçisi" olarak tanımladı.

Mattis'in bu sözü, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar uygulama kararından bir gün sonra geldi.

Yaptırımların gerekçesi olarak İran'ın yeni savaş füzesi denemesi gösterilmişti.

Japonya ziyareti sırasında konuşan ve "İran'ın teröre desteğinin Lübnan, Suriye, Bahreyn ve Yemen'de görüldüğünü" belirten James Mattis, İran'a karşı Orta Doğu'daki ABD askerlerinin sayısının artırılmasına ise gerek olmadığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları, gerçekleştirdikleri füze denemesinin "İran'a yönelik yaptırımların işlevsizliğini ve İran devriminin gücünü" gösterdiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Hacızade, "İran ulusunun güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz. Eğer düşmanlarımız bize saldırırsa bu füzelerimiz yağmur gibi yağacak" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İran'a yeni yaptırımların açıklandığı Cuma günü Obama yönetiminin bu ülkeye karşı zayıf davrandığını söylemiş, kendisinin daha sert bir politika izleyeceğinin sinyalini vermişti.

Trump, Obama yönetiminin İran'la vardığı nükleer anlaşmayı ve ambargonun kaldırılması kararını da eleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Silahlarımızı öz savunma dışında hiçbir zaman kullanmayacağız. Bakalım silahlarımızdan rahatsız olanlar da aynı açıklamayı yapabilecek mi" paylaşımında bulundu.

İran, ABD'nin seyahat yasağı getirdiği 7 ülkenin arasında bulunuyordu.