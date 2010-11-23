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Dünya

ABD TEMSİLCİSİDEN İTİDAL ÇAĞRISI PEKİN/SEUL (A.A)

23 Kasım 2010 18:09

-ABD TEMSİLCİSİDEN İTİDAL ÇAĞRISI PEKİN/SEUL (A.A) - 23.11.2010 - ABD'nin Kuzey Kore temsilcisi Stephen Bosworth, Çin ile Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye düzenlediği saldırının "çok tatsız" olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledi.  Bosworth, Pekin'de Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere, hem ülkesinin hem de Çin'in, olayın çok tatsız olduğu görüşünü paylaştıklarını, kendisinin, tarafların itidalli davranmaları isteğini dile getirdiğini, bu konuda da hemfikir olduklarını düşündüğünü açıkladı. Stephen Bosworth ayrıca, Çinli yetkililerle bu konuda istişare ve eşgüdümü sürdürme ihtiyacında da hemfikir olduklarını ifade ederek, "Kuzey Kore meselelerine çok taraflı yaklaşımın zaruri olmayı sürdürdüğü konusunda mutabıkız" dedi.     Bu arada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak, Kuzey Kore'nin saldırısının "affedilemez" olduğunu söyledi.  Lee, askeri bir brifingde yaptığı açıklamada, "Sivillere yönelik rastgele saldırılar, aynı zamanda insani açıdan affedilemez" diye konuştu. -JAPONYA: "SALDIRI AFFEDİLEMEZ"  Bu arada Japonya, topçu ateşi açılmasıyla ilgili olarak, Kuzey Kore'nin saldırısını kınadığını açıkladı. Japonya hükümet sözcüsü Yoşito Sengoku, düzenlediği basın toplantısında, Tokyo yönetiminin, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye düzenlediği saldırıyı kınadığını belirterek, bunun "affedilmez" olduğunu kaydetti. -''ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM''- Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliğin "endişe verici bir durum" olduğunu kaydetti.

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