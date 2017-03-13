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BBC Türkçe

ABD Temsilcisi McGurk: Musul'daki IŞİD savaşçıları orada ölecek

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Musul'u IŞİD'den geri almanın yanı sıra örgütün savaşçılarının kentten kaçmasının da önüne geçmek istediklerini söyledi.

13 Mart 2017 12:05

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'ın Musul kentinde kalan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) savaşçılarının orada öleceğini söyledi.

McGurk, açıklamayı Irak ordusunun kentin dış dünyayla bağlantısını sağlayan son yolu da IŞİD'in elinden almasının ardından yaptı.

2014'ten beri IŞİD'in elinde bulunan Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u geri almak için Irak ordusu, Şii milisler ve Kürt peşmergeler ABD'nin desteğiyle bir operasyon başlatmıştı.

Operasyonun bugün geldiği aşamada Dicle nehri tarafından ikiye bölünen kentin doğu kısmı örgütten geri alınmış durumda. IŞİD kentin batısında da önemli noktaların kontrolünü kaybetti ancak hâlâ geniş bir bölgeyi elinde tutuyor.

Ağır çatışmalar hafta sonu da devam etti.

Operasyonun son durumuyla ilgili bilgi veren McGurk, "Musul'da kalan IŞİD savaşçıları orada ölecek, çünkü çıkabilecekleri bir yol kalmadı" dedi ve ekledi:

"Onları yalnızca Musul'da yenmeyi değil, buradan kaçmalarının da önüne geçmeyi istiyoruz."

Irak ordusu yetkililerine göre kentin batısının üçte birinden fazlası hükümet güçlerinin eline geçti.

Ordu Sözcüsü Yahya Resul, IŞİD'in güç kaybettiğine inandıklarını söyledi fakat bir uyarıda bulundu:

"Savaş hiç de kolay değil… halkın arasına karışıp saklanan, bubi tuzağı, patlayıcı ve intihar saldırısı taktikleri uygulayan düzensiz bir düşmanla karşı karşıyayız ve vatandaşların hayatlarını korumak için operasyonu hassasiyetle yürütmemiz gerekiyor."

Musul'un IŞİD kontrolündeki bölgelerinde 600 bin civarında sivilin kalmış olabileceği tahmin ediliyor.

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