ABD Temsilciler Meclisi'nde 'PKK'lılar neden serbest bırakıldı' tartışması

ABD'ye geçen eylül ayında yasadışı yollarla Meksika'dan sınırı geçmeye çalışırken yakalanan PKK üyesi 4 kişiden ikisinin göçmenlik hakimi tarafından serbest bırakılmasının ardından Kanada'ya kaçtıkları ve orada sığınma hakkı edinmeye çalıştıkları bildirildi. ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin sınır güvenliğiyle alakalı oturumunda bir Kongre üyesinin sorusu üzerine, "Söz konusu 4 kişiden ikisi tutuklandı. Diğer ikisi ise, benim tercihim bu yönde olmasa da, hakim tarafından serbest bırakıldı ve Kanada'ya kaçtı. Kanada'da sığınma hakkı edinmeye çalışıyorlar" dedi.

Oturumda Johnson'a bu konuda sert eleştiriler yönelten ve önceki açıklamalarından "180 derece dönmekle" suçlayan Cumhuriyetçi milletvekili Jason Chaffetz, bir önceki oturumda Bakan Johnson'ın, bu kişilerin sınır dışı edilecekleri şeklindeki sözlerini hatırlatarak, "Tüm dünyaya bir terör örgütüyle bağlantılı bu 4 kişiyi sınır dışı edeceğinizi söylediniz, ama bu olmadı. İkisi serbest bırakıldı" diye çıkıştı.

Johnson, bu kişilerin sınır dışı edilme sürecinde olduklarını ancak göçmenlik hakiminin ikisini serbest bıraktığını belirtirken, kendisini sıkıştırmaya devam eden Chaffetz'in bir başka sorusu üzerine, terör örgütü üyelerinin ABD'ye iade edilmesi için bir girişimde bulunmayacağını, bireysel göçmenlik vakalarına karışmadığını da kaydetti.

Johnson, aynı Kongre üyesinin "Bu kişilerin bir terör örgütüyle bağlantıları var değil mi?" sorusunu, "Geçen sefer de konuştuğumuz gibi, bağlantılı oldukları yerin terör örgütü olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair bazı soru işaretleri var" şeklinde yanıtladı.

"Ancak bu (örgüt), Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılmıştı, doğru mu?" sorusu üzerine, "Söz konusu 4 kişi PKK üyesiler ya da üyesiydiler" diyen Johnson, Chaffetz'in aynı soruyu tekrar ederek, "Bu örgüt ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak niteleniyor, doğru mu?" demesi üzerine, "Sizi Dışişleri Bakanlığı'na yönlendiriyorum" ifadesini kullandı.

Chaffetz, bu tansiyonu yüksek diyaloğun sonunda ise, "Sayın Bakan sorun işte burada. Buraya geliyorsunuz ve terörle bağlantılı bu 4 kişiyi sınır dışı edeceğinizi dünyaya ilan ediyorsunuz - bunlar terörist - sonra da etmiyorsunuz, serbest bırakılıyorlar. Anladığıma göre Arizona'ya, Washington eyaletine gidiyorlar, oradan da yasadışı olarak Kanada'ya geçiyorlar. Bu durum, suçluları sınır dışı etmede neler yapmakta olduğunuza dair kafada çok sayıda soru uyandırmıyor mu? Bu kişilerin terör bağlantıları var" diyerek tepkisini dile getirdi.

Johnson, 17 Eylül'de de aynı komitedeki oturumda yine Chaffetz tarafından konuyla ilgili sorgulayıcı sorulara maruz kalmış ve sonrasındaki bir düşünce kuruluşu toplantısında, terör örgütü PKK'yı, ABD'nin de terör listesinde yer almasına rağmen, "Irak'ta Kürt bölgesini savunan ve IŞİD ile savaşan bir organizasyon" olarak tanımlamasıyla dikkati çekmişti.

Türkiye bilgi istedi

Öte yandan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın da, konu ile ilgili olarak Kanada Dışişleri Bakanlığı nezdinde sözlü ve yazılı girişimde bulunduğu öğrenildi. AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Ünal, "Basın haberlerinin görülmesi üzerine büyükelçilik olarak dün akşam Kanada makamları nezdinde ivedilikle sözlü girişim yaptık ve bilgi istedik. Bu sabah da ilgili Kanada makamları nezdinde yazılı girişim yapıp bilgi talebinde bulunduk. Kanada makamları ara cevap vererek konunun araştırılacağını belirttiler. Elçilik olarak konuyu yakından takip ediyoruz" dedi.

PKK üyesi iki kişinin durumuyla ilgili AA muhabirinin sorularına net yanıtlar vermekten kaçınan Kanada Dışişleri Bakanlığı ise halen uygulamada olan mevcut iltica ve göçmenlik kanunlarını referans gösterdi. Bakanlık, terör örgütü üyesi kişilerin nerede olduklarına ilişkin bilgi vermekten ise kaçındı.