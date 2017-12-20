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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi vergi indirimi getiren yasa tasarını onayladı

Tasarı yasallaşırsa, bireysel gelir vergisi oranları da farklı gelir gruplarına göre değişecek

20 Aralık 2017 07:36

ABD Temsilciler Meclisi, şirketlere, küçük işletmelere ve bireylere vergi indirimi getiren yasa tasarısını Salı günü onayladı.

Tasarının Senato'nun da onayından geçerek yasallaşması bekleniyor. Böylece vergi indirimi reformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasama alanındaki ilk zaferi olarak tarihe geçecek. Ayrıca yasarının yasal hale gelmesiyle, ABD'de 30 yıldan sonra ilk kez vergi kanunlarında yapılan kapsamlı bir değişiklik yapılmış olacak.

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin hazırladığı vergi yasa tasarısının bütçe açığını şişireceği, zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumunu arttırıp yalnızca zenginlerin faydalanacağı bir sistemin getirileceğini ifade ediyor.

Cumhuriyetçiler ise şirketler, küçük işletmeler ve bireyler için getirilecek vergi indiriminin ekonomik büyümeye destek olacağını söylüyor.

Temsilciler Meclisi'nde Salı günü yapılan oylamada, 12 Cumhuriyetçi ve Demokrat yasa tasarısına karşı çıktı, ama tasarı 203 oya karşı 227 oyla onaylandı. Sonuçlar Cumhuriyetçilerin alkışlarıyla kutlandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, "Bugün, bu ülkenin insanlarına paralarını geri veriyoruz. Nihayetinde bu onların paraları" dedi.

Demokratlar tepkili

Yasa tasarısı Trump'ın imzasına sunulmadan önce, prosedürler gereği Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde yeniden oylanacak.

ABD Başkanı Trump'ın 'ülkeye Noel hediyesi' olarak tanımladığı Demokrat Kongre üyesi Barbara Lee'nin ise 'düşük ve orta gelirli ailelerin yüzüne bir şaplak' diye nitelendirdiği yasa tasarısı, 2018'den itibaren kurumlar vergisini yüzde 35'ten yüzde 21'e indiriyor.

Tasarı yasallaşırsa, bireysel gelir vergisi oranları da farklı gelir gruplarına göre değişecek.

Kongre Vergilendirme Ortak Komisyonu'na göre yasa, 10 yıl içinde ABD'nin 20 trilyon dolar olan ulusal borcunu 1,4 trilyon dolar artıracak.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Senato'daki oylamanın başa baş gitmesi ihtimaline karşı oyların eksilmemesi için Orta Doğu gezisini erteledi.

Yasa tasarısı çoğu Amerikalının hayatını değiştirecek olmasının yanı sıra, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın öne sürdüğü ve halk arasında 'Obamacare' olarak bilinen 'Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nı da kısmen iptal etmiş olacak.

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